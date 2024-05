De Laurentiis | I prossimi dieci giorni saranno decisivi

(Di lunedì 27 maggio 2024) Il presidente del Napoli Aurelio Deè intervenuto questa mattina al convegno “L’Italia è un paese razzista?” al centro congressi Jambo di Trentola Ducenta. Con lui, anche il difensore del Napoli, Juan Jesus presente nel combattere la lotta al razzismo, dopo gli episodi con Acerbi in Inter-Napoli dello scorso aprile. Il presidente sulla trattativa L'articolo Teleclubitalia. .

Approda a una svolta l?inchiesta della Procura della Corte dei Conti per fare chiarezza sulla gestione degli incassi previsti per l?evento del 4 maggio del 2023, allo stadio Maradona, in... ilmattino

Il presidente del Calcio Napoli , Aurelio De Laurentiis , ha commentato la questione relativa all’ingaggio del nuovo allenatore. “I prossimi dieci giorni saranno decisivi , dopo aver fatto tutte le opportune necessarie e obiettive valutazioni. Deve vincere non il tifo ma il ragionamento”. Così il ... 2anews

Aurelio De Laurentiis ha rivelato che nei prossimi giorni si deciderà il futuro di Antonio Conte come nuovo allenatore del Napoli . Nel corso del convegno sul razzismo nel calcio, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha anche toccato il tema del possibile arrivo di Antonio Conte come ... napolipiu

Inter, l’annuncio su Di Lorenzo: la notizia non lascia dubbi - Inter, l’annuncio su Di Lorenzo: la notizia non lascia dubbi - ma c’è da parte del presidente De laurentiis la volontà di vendere a fronte di un’offerta“. Dunque sia da parte del calciatore che da parte del presidente, la volontà è quella di non proseguire ... spaziointer

Ugolini: "Prima situazione di mercato critica per il neo ds Manna" - Ugolini: "Prima situazione di mercato critica per il neo ds Manna" - Massimo Ugolini di Sky ha parlato della situazione che sta vivendo il napoli in vista della prossima stagione agonistica: 'Il club ha parametri rigidi'. areanapoli

Napoli, l'ag. di Di Lorenzo tuona: "Vuole andare via! De Laurentiis..." - napoli, l'ag. di Di Lorenzo tuona: "Vuole andare via! De laurentiis..." - È ormai chiaro che il futuro di Giovanni Di Lorenzo sarà molto probabilmente lontano dal napoli. Dopo una stagione da dimenticare, terminata al decimo posto in campionato, il ... lalaziosiamonoi