De Laurentiis | Conte al Napoli non deve vincere il tifo ma l’equità del ragionamento

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 27 maggio 2024) Aurelio Deha rivelato che nei prossimi giorni si deciderà il futuro di Antoniocome nuovo allenatore del. Nel corso del convegno sul razzismo nel calcio, il presidente delAurelio Deha anche toccato il tema del possibile arrivo di Antoniocome nuovo allenatore degli azzurri. Una trattativa che sembra essere entrata nel vivo e che potrebbe definirsi nei prossimi giorni. “Non è che non ve lo dico, non ve lo posso dire perché i prossimi dieci giorni saranno decisivi“, ha dichiarato Dea proposito di. “Dopo aver fatto tutte le opportune, necessarie valutazioni. Nonilmadel.” Il numero uno delha così confermato che sono in corso le ultime valutazioni per l’ingaggio dell’ex allenatore di Juventus e Inter, sottolineando l’importanza di prendere una decisione ponderata e non dettata dal semplice