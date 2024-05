Davide Nicola ci riesce ancorA | l’Empoli si salva al fotofinish

(Di lunedì 27 maggio 2024)compie un altro miracolo:vince con la Roma e sial. L’ultima giocata consacra l’ennesima impresa.cie si conferma come l’allenatore capace di compiere imprese incredibili. Il suo Empoli si èto aldi una partita incredibile giocata contro la Roma, grazie al gol segnato da Niang al 93?. I numeri non riescono a dare piena contezza dell’impresa compiuta dal club toscano. e resta in Serie A (LaPresse) – SerieAnews.comha vinto in casa contro la Roma, all’ultima giornata di Serie A, e ha di fatto ribaltato ogni pronostico. Prima di scendere in campo, infatti, favorito per la salvezza era il Frosinone. Ma il verdetto è stato netto: alla fine arsi e a restare in Serie A sono stati appunto gli azzurri insieme all’Udinese.

