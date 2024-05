David Lynch un nuovo progetto segreto in arrivo? L’annuncio stuzzica i fan VIDEO

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 27 maggio 2024) Con un cripticopostato sul suo account Twitter sabato 25 maggio 2024, in occasione del Memorial Day statunitense,hato i fan annunciando l’uscita di unprodotto a sua firma, previsto per il 5 giugno prossimo. Naturalmente, in ossequio alla personalità misteriosa del grande cineasta, non sono stati resi disponibili altri dettagli a riguardo di questo supposto contenuto multimediale; poche e ben calibrate parole che nei prossimi giorni non faranno che alzare a livelli di guardia la temperatura delle speculazioni online, da parte dei cinefili di tutto il mondo. pic.twitter.com/7wH9m1ADi4 —(@) May 27, 2024 Signore e signori… qualcosa sta arrivando, non vi resta che attendere il cinque di giugno, per vedere e sentire quello che ho per voi Ricordiamo cheè ormai assente dagli schermi da più di sei anni, in seguito alla conclusione di Twin Peaks: The Return, terza stagione dell’acclamata serie scifi mystery che negli anni ’90 aveva tenuto incollate migliaia di telespettatori ansiosi di conoscere la risposta alla fatidica domanda: “Chi ha ucciso Laura Palmer?”.