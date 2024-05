Dario Nardella incontra i cittadini e le cittadine del territorio aretino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 27 maggio 2024) Arezzo, 27 maggio 2024 – Giovedì 30 maggio alle 18 in vista delle Elezioni Europee. L’incontro si svolgerà al Circolo Artistico di Arezzo, in Corso Italia 108 con ingresso libero. L’8 e il 9 Giugno 2024 si svolgeranno le Elezioni Europee per le qualisi candida. Sarà quindi l’occasione dirlo e discutere insieme dei principali temi della campagna elettorale. La serata sarà moderata da Monica Peruzzi, giornalista di Sky Tv. Al termine è previsto un ricco buffet, un momento conviviale e informale per tutti gli intervenuti.è Sindaco di Firenze. Si è diplomato in violino presso il Conservatorio e ha svolto fino al 2004 l’attività professionale musicale. Laureato in giurisprudenza con 110/110 e lode all’Università di Firenze.