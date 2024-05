Dall’Italia all’Europa politica senza dritta via

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 27 maggio 2024) Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 23 novembre all’interno della rubrica Spigolature di Ermanno Corsi Se non proprio precipitati nella “selva oscura”, partiti e candidati brancolano nella indefinitezza delle proposte e nel confusionismo delle idee. Sembra proprio che l’unico modo per raccattare voti sia quello di discreditarsi a vicenda. C’è da meravigliarsi se -purtroppo come continuano a indicare i sondaggi- si dà quasi per scontato che dalle urne per le europee uscirà un solo vincitore: l’assenteismo? Chi “pon mano” almeno al tentativo di recuperare un po’ di “fiducioso consenso” degli elettori, in modo da rendere più solide ed efficienti le istituzioni democratiche che ci rappresentano? Dati ancora prevalenti, a pochi giorni dall’apertura dei seggi, la disarticolazione programmatica e il disimpegno politico-operativo di fronte al mandato che viene insistentemente sollecitato.