CLAMOROSO – Panchina Milan , L’indiscrezione dalla Turchia : il Fenerbahce vorrebbe Stefano Pioli alla guida della squadra per la prossima stagione Il tema Panchina in casa Milan continua ad essere caldo. Man mano che ci si avvicina al termine della stagione, più le voci sul nome del nuovo ... dailymilan

Non solo propositi di alto spessore criminale ma anche un "programma politico" per la "destabilizzazione" delle istituzioni. Sono alcuni degli elementi che hanno consentito di ricostruire "le finalità terroristiche" della rete guidata dal presunto Boss della mafia turca Baris Boyun, arrestato ieri ... quotidiano

"Dalla Turchia agli Stati Uniti pagando 10 mila dollari un cartello messicano" - "Dalla turchia agli Stati Uniti pagando 10 mila dollari un cartello messicano" - "Non c'è sicurezza, non mi hanno controllato": un migrante partito dalla turchia e arrivato in California, rivela di aver pagato 10 mila dollari un cartello messicano ... ilgiornale

Salvate da morte certa: 200 tartarughe tornano in mare in Salento - Salvate da morte certa: 200 tartarughe tornano in mare in Salento - Ogni anno vengono catturate “accidentalmente” 150 mila esemplari. L'80% si sono nutrite di plastica, scambiata per meduse ... rainews

Citroen, così si fa un'elettrica accessibile come e-C3 - Citroen, così si fa un'elettrica accessibile come e-C3 - L'a.d. Koskas commenta le scelte su batteria e pochi allestimenti tra le strategie che hanno permesso al marchio di lanciare la e-C3 a prezzi da poco più di 23 mila euro ... auto