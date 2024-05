Dalla dirigenza al tecnico Pistoia Fc - grandi manovre

(Di lunedì 27 maggio 2024) L’attesa sta per finire. IlFootball Club è pronto finalmente a vedere la luce, dopo settimane in cui si sono rincorse voci, indiscrezioni e soffiate più o meno da tutti i punti di vista. Ancora una settimana, due al massimo, e il nuovo progetto arancione prenderà vita dopo il trasferimento adel titolo sportivo dell’Aglianese Calcio 1923. Il tempo che ancora manca è legato alla risposta che la Lega Nazionale Dilettanti dovrà fornire dopo l’invio delle necessarie documentazioni avvenuto ormai dieci giorni fa. Manca però solamente l’ufficialità, dopo di che la neonata società potrà pensare ad adempiere alle pratiche per iscrivere la squadra al prossimo campionato di Serie D, nel periodo compreso dall’8 luglio al 12 luglio, previa la presentazione della fidejussione bancaria di 31mila euro e versando la dovuta quota di iscrizione.

