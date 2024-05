Dalla day bag insolita al sac-à-main da signorina - fino alla clutch da sera total black

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 27 maggio 2024) Le indossiamo solitamente in inverno, forse per dare un tocco di luce al proprio outfit durante le grigie giornate invernali. Invece le borse di vernice sono un’opzione valida e da prendere in considerazione anche in primavera. Con qualche piccola accortezza. La prima è quella di puntare su tinte forti e brillanti, magari relegandoi modelli in colori come il nero, il bordeaux e il blu notte. E di utilizzare questi accessori per creare inedite combinazioni cromatiche con i vestiti, puntando su un color blocking capace di regalare buonumore a chiunque lo sfoggi. Le varianti in circolazione sono tante. Le sfilate della primavera estate 2024, infatti, hanno portato in passerella forme fantasiose, sfumature eye-catching e dettagli preziosi.