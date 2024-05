Dal ponte verde al quartiere pop Ecco il festival Utopian Hours

(Di lunedì 27 maggio 2024) Da undistrutto che verrà ricostruito diventando un parco lineare sopraelevato a Washington DC (11th Street Bridge Park), a Telliskivi Creative City, ex deposito ferroviario a Tallinntrasformato increativo e culturale; dall’Old Vinyl Factory a Londra al Nottingham Science Park fino al Women & Children’s Center di Shenzhen. Sbarca a Milano il“, che porterà i partecipanti in giro per il mondo alla scoperta di coraggiosi progetti che hanno saputo rivitalizzare le città., ilinternazionale di riferimento in Europa sui temi dell’innovazione urbana e del “city making”, ideato e organizzato da Stratosferica, arriva nel capoluogo lombardo giovedì, dalle 14 alle 20, a STEP in piazza Olivetti, 1.

