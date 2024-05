Dal duomo al mare Ecco i nuovi parroci

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 27 maggio 2024) Tempo di nomine in arcidiocesi. Le novità sono state comunicate alle comunità interessate ieri mattina. Gli spostamenti dovranno essere conclusi entro la prima settimana di ottobre. Per quanto riguarda la cattedrale, le nomine riguardano don Augusto Chendi collaboratore in Cattedrale, a San Paolo e Santo Stefano e don Claudio Vanetti collaboratore in Cattedrale, a San Paolo e Santo Stefano. Don Alessandro Battistini sarà parroco a San Luca e San Giorgio. Don Giacomo Falco parroco al Gesù e assistente Ibo, vicedirettore dell’ufficio missionario. L’unità pastorale della Natività della Beata Vergine Maria (parrocchie di Baura, Contrapò, Correggio e Corlo) sarà amministrata dalla comunità dei Padri Pallottini del Camerun. Per quanto riguarda l’unità pastorale della Madonna del Buon Consiglio, don Paolo Galeazzi sarà parroco a Vigarano Mainarda, Vigarano Pieve, Coronella, Madonna Boschi e Ponte Rodoni e presidente della Unità pastorale della Madonna del Buon Consiglio.