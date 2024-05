Dal Consultorio al Museo | la famiglia ospite della GAMeC

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 27 maggio 2024) Bergamo. Diventare genitori è un’esperienza meravigliosa, ma anche impegnativa e ricca di emozioni. Tra le tante sfide che i neo genitori si trovano ad affrontare, una delle più importanti è quella di prendersi cura del bambino e anche di se stessi. In questo contesto, l’arte può essere un valido strumento per ritrovare il proprio equilibrio e benessere. Per questo motivo, i consultori familiari hanno organizzato una visita alla Galleria d’arte Moderna e Contemporanea Venerdì 14 Giugno alle ore 14,30, iniziativa dal titolo “L’arte come cura”. Durante l’evento, le famiglie potranno ammirare diverse opere di artisti contemporanei. I neo genitori o le famiglie in attesa potranno prenotare la visita guidata,durata di 90 minuti, in uno dei Consultori Familiari dell’ASST Bergamo Ovest al costo calmierato di €5.