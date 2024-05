Dal 2026 la Fiat 500 ibrida sarà prodotta a Mirafiori Tavares | L’obiettivo è arrivare a produrre 1 milione di veicoli all’anno

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 27 maggio 2024) A partire dal, Stellantis produrrà la500nello stabilimento di, alle porte di Torino, mentre a breveavviata la produzione della Jeep Compass nella fabbrica di Melfi. Lo ha annunciato Carlos, amministratore delegato del gruppo Stellantis, durante un incontro con i sindacati. Si tratta di novità importanti per i lavoratori del gruppo automobilistico, che per tutto il mese di maggio ha sospeso la produzione a. Le parole pronunciate oggi dasi aggiungono ad altri due annunci fatti di recente: il primo relativo a una nuova generazione di batterie su cui sta lavorando Stellantis per la500 elettrica, il secondo relativo all’estensione industriale dellaPandaa Pomigliano, vicino a Napoli.