Da vicino nessuno è normale su Rai2 | ospiti e scaletta del 27 maggio

(Di lunedì 27 maggio 2024) Da lunedì 202024 e ogni lunedì successivo, su Rai 2 in prima serata alle ore 21,20 andrà in onda Da, il nuovo programma di Alessandro Cattelan che si propone di offrire un talk show alternativo, sempre accompagnato dalla musica degli Street Clerks. Da27Lunedì 27, Alessandro Cattelan ospiterà Fabio ed Eleonora Caressa, Elettra Lamborghini, Angelina Mango, Tommaso Paradiso, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Da20Lunedì 20, Alessandro Cattelan ospiterà The Kolors, Tananai, Federica Pellegrini, Antonio Cassano, Nicola Ventola e Lele Adani. Era stato annunciato anche Fedez, che però ha rinunciato ufficialmente per problemi di salute.