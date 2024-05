Da Reggio Emilia alla conquista dell’Europa | Newlat Food acquista Princes

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 27 maggio 2024) Nasce in Borsa un polo alimentare da quasi 3 miliardi di fatturato, il primo unicorno quotato a Piazza Affari ed una delle principali aziende multimarca e multiprodotto del settore alimentare in Europa., azienda leader in Italia nel settore lattiero caseario con marchi come Giglio, Ala, Mukki e Centrale del latte di Torino e Vicenza, ben presto diversificatasi nei settori della pasta (Del Verde) e dei prodotti da forno, ha consolidato la sua presenza all’estero grazie all’acquisizione del 100% diLimited, storico gruppo alimentare britannico multibrand. L’operazione La transazione, che dovrebbe chiudersi entro la fine di luglio 2024, prevede l’acquisizione del 100% del capitale sociale diLimited da Mitsubishi Corporation, per un corrispettivo, su base debt free e cash free (senza accollo di debiti e risorse liquide) di 700 milioni di sterline, di cui 650 milioni da versare in contanti 50 milioni da versare in azioni