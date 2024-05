Da giugno il Decalogo di NeoConnessi sarà disponibile alle famiglie negli studi dei pediatri associati alla SIP

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 27 maggio 2024) ROMA – WindTre e la Società Italiana dia (SIP) hanno avviato la collaborazione per ildi, le dieci linee guida per educare i più giovani e le loroa un uso consapevole di internet e dei dispositivi digitali. In questo delicato percorso di educazione svolgono infatti un ruolo chiave anche i, figure di riferimento per i bambini e le loroper tutto ciò che concerne la salute e il benessere dei più piccoli. Grazie a questa intesa, a partire dal mese diildivulgatoci, insiemerivistaa, magazine ufficiale della SIP distribuito agli oltre 11 milaSIP.è il programma di formazione di WINDTRE per le, sviluppato con il supporto di esperti in ambito psicologico, pedagogico, tecnologico e didattico e con la collaborazione della Polizia di Stato.