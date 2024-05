Cus Bologna - rimonta clamorosa e scudetto L’Alma Mater trionfa ancora contro Milano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024) L’etichetta di campioni d’Europa non bastava. Ma, a questo punto, nemmeno quella di campioni d’Italia. Perché il Cus, a Campobasso, confeziona un’impresa che sfocia nel miracolo.Studiorum, nel campionato universitario dei canestri – uno dei più attesi, se non il più atteso in mondo accademico – conquista il titolo tricolore. Ma la festa è doppia, anzi, tripla. Doppia perché dall’altra parte del campo c’è il Cus: vecchie ruggini che risalgono almeno al 1993 e una finale discussa (in panchina c’era Ettore Mannucci, in campo Emiliano Neri) a Pesaro, con i meneghini che sfruttarono nel migliore dei modi un arbitraggio non molto brillante (almeno per). Tripla perché all’intervallo – 43-61 per i lombardi – stanno già quasi per saltare le bottiglie di spumante del Cus