Cuneo Grande successo per la lezione di difesa personale per le donne

(Di lunedì 27 maggio 2024) Sono state oltre un centinaio le partecipanti all’incontro gratuito diper leche si è svolto sabato 25 maggio presso la palestra della ex media n.4 di via Bassignano. Promosso e organizzato dalla Polizia Locale della Città di, in collaborazione con l’ufficio Parità e Antidiscriminazioni e il Parco fluviale Gesso e Stura, l’incontro si poneva l’obiettivo di far conoscere e prevenire le situazioni di pericolo, infondendo alle partecipanti maggiore sicurezza con alcune semplici tecniche, sia fisiche che psicologiche, e insegnando loro a gestire eventuali aggressioni. Dopo un breve intervento iniziale di alcuni componenti della Rete antiviolenzaper informare sui servizi del territorio per lein difficoltà, si è svolta la parte pratica, tenuta da istruttori specializzati del nucleo Pronto Intervento e Servizi Mirati della Polizia Locale di