Cucine da Incubo 10 Cannavacciuolo rilancia i ristoranti anche in Emilia-Romagna | ecco dove

(Di lunedì 27 maggio 2024) Modena, 27 maggio 2024 – C’èModena tra le tappe 2024 di ‘da’, il programma televisivo sulla ristorazione condotto dallo chef Antonino– giudicedi Masterchef – e giunto alla decima edizione. Il programmadalla gestione discutibile, criticati aspramente dai propri clienti. Sono questi i veri protagonisti del programma ‘da’, che da ben 10 anni è condotto da Antonino. Lo chef napoletano, che vanta ben 7 Stelle Michelin, gira l’Italia in cerca di locali da riqualificare e colpiti da tensioni interne, parlando con i ristoratori e i dipendenti per riportare l’ordine e alzare la qualità sia del cibo che del servizio. Come di consueto, lo chef si reca nei variper giudicare ogni dettaglio, provando a dare le proprie consulenze per trovare una soluzione ai problemi.

