Crosetto Israele semina odio che si ripercuoterà su figli

(Di lunedì 27 maggio 2024) "Ho l'impressione chestiando unche coinvolgeràe nipoti. Hamas è un conto, il popolo palestinese è un altro. Dovevano discernere tra le due cose e fare una scelta più coraggiosa dal punto di vista democratico". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido, a SkyTg24 Live in Milano. "Siamo convinti chedovesse risolvere il problema con Hamas - ha aggiunto -, ma fin dal primo giorno abbiamo detto che questa cosa andava affrontata in modo diverso. Tutti gli Stati sono concordi che su Rafahdoveva fermarsi. Non siamo stati ascoltati e ora guardiamo con disperazione la situazione". .

