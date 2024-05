Crollata la maxi bici di Marco Pantani a Oropa | coinvolti il sindaco di Biella e altre due persone

(Di lunedì 27 maggio 2024) Nell’ultimo giorno del Giro d’Italia, conclusosi ai Fori Imperiali a Roma domenica 26 maggio, lacletta gigante direalizzata da Ivano Munarin èimprovvisamente. L’incidente ha coinvolto in prima persona ildiClaudio Corradino, il vice Giacomo Moscarola e il consigliere comunale Corrado Neggia presenti al momento del cedimento. Ad avere la peggio è stato Neggia, portato in ospedale con un’ambulanza a causa delle ferite rimediate. Posizionata nel Prato delle Oche, l’opera inaugurata a fine aprile è una fedele riproduzione dellacletta utilizzata in carriera da. Proprio a, Il Pirata ha dato vita a una delle imprese più belle nel ciclismo. Ma nel tardo pomeriggio di domenica lasi è accartocciata mentre alcunesi trovavano nelle vicinanze.

