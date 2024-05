Croce Rossa di Avellino - Stefano Sartorio è il nuovo presidente

Quando Mussolini«Ma Croce non era morto», quando Mussolini derideva don Benedetto - Quando Mussolini«Ma croce non era morto», quando Mussolini derideva don Benedetto - «Come allora, staremo di sentinella perché nell'alba non ci sorprenda il nemico» (Primo Levi) * * * Il 26 dicembre 1923 Giovanni Amendola, figura di ... ilmattino

Della Morte: "Adesso dobbiamo andare a fare la partita ad Avellino" - Della Morte: "Adesso dobbiamo andare a fare la partita ad avellino" - Le parole di Matteo Della Morte: È stato un gol importante e pesante. Lo volevo fortemente, perché in questi playoff non avevo ancora segnato. La cosa che contava di più era comunque passare il turno ... informazione

Avellino, sequestrato un chilo di droga. In manette due giovani - avellino, sequestrato un chilo di droga. In manette due giovani - In manette sono finiti un 33enne di Monteforte Irpino e un 35enne di avellino. L’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile. Il 33enne di Monteforte Irpino è stato fermato dai poliziotti per un ... irpiniareport