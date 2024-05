Criscitiello | Conte voleva il Milan ma la dirigenza … Poi si scaglia contro

Conte ed il Napoli sono vicini come non mai, Criscitiello, direttore di Sportitalia, si è espresso in merito a tale operazione. Antonio Conte dovrebbe essere con ogni probabilità il prossimo allenatore del Napoli. L’ex Inter e Juventus, pare pronto ad accasarsi sotto l’ombra del Vesuvio, almeno ... spazionapoli