Crisanti e la nuova casa da un milione e mezzo con gli affreschi di Tiepolo | Abbiamo usato i nostri risparmi e acceso un mutuo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024) “girato il Veneto per 20 anni alla ricerca di un luogo come questo. Quando ci siamo imbattuti in questa villa ce ne siamo subito innamorati“. Andrea, virologo e ora senatore Pd, divenuto noto durante il periodo della pandemia da Covid-19, parla della suaacquistata insieme alla moglie Nicoletta Catteruccia, anche lei medico. “Dirige un dipartimento in un ospedale molto importante di Londra e soprattutto guadagna molto più di me” dice il senatore. Villa Priuli Custoza Lazzarini è una dimora del Seicento in provincia di Vicenza e ha un valore di undi euro, che per un giorno, domenica 26 maggio, ha aperto le porte alle centinaia di visitatori accorsi su invito del Fai Giovani Vicenza e dell’Associazione Dimore storiche italiane.