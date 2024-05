Credem punta tre miliardi sull’agricoltura

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024) DA SEMPRE al fianco delle imprese agricole. E ancora di più oggi di fronte alle difficoltà ma anche alle opportunità che stanno caratterizzando questo settore con il lancio di un piano straordinarie attraverso il qualemetterà a disposizione quest’anno per le imprese agricole ben 3di euro. "Siamo consapevoli del ruolo chiave che queste aziende svolgono per l’economia italiana e per il benessere delle famiglie del nostro Paese, che acquistano e consumano quotidianamente prodotti agricoli e alimentari. Per questo – esordisce Massimo Arduini (nella foto a sinistra), direttore commercialeBanca – vogliamo dare il nostro supporto al settore, mettendo a punto una serie di iniziative concrete con l’obiettivo di aiutare gli agricoltori ad affrontare la contingenza ma soprattutto per favorire gli investimenti di medio e lungo periodo che permetteranno alle imprese di rimanere competitive e sviluppare il loro business".