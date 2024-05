Covisoc si dimettono presidente e tre componenti Il commento di Gravina

La presidente e tre componenti della Covisoc hanno rassegnato oggi nelle mani del presidente della Figc Gabriele Gravina le loro irrevocabili dimissioni. A far data dal 30 giugno, una volta terminate le procedure di iscrizione ai campionati professionistici per la stagione 2024/25, Germana ... sportface

Si dimettono i componenti del Covisoc, venute meno condizioni - Si dimettono i componenti del covisoc, venute meno condizioni - Le dimissioni dalla 'Commissione di vigilanza per le società professionistiche' di Germana Panzironi, Angelo Fanizza, Gianna Galluzzo e Salvatore Mezzacapo varranno a far data dal 30 giugno, una volta ... ansa

Authority sui conti, si dimettono i componenti della Covisoc: «Venute meno condizioni per operare» - Authority sui conti, si dimettono i componenti della covisoc: «Venute meno condizioni per operare» - Inviata una lettera al presidente della FIGC Gabriele Gravina Lettera a Gravina dopo l’istituzione della nuova Commissione indipendente. calcioefinanza

Si dimettono i membri della Covisoc: "Non ci sono più le condizioni per operare" - Si dimettono i membri della covisoc: "Non ci sono più le condizioni per operare" - La decisione è arrivata in seguito all'approvazione del decreto per la creazione della Commissione indipendente che controllerà i conti dei club professionistici. Il presidente federale Gravina: "Mi r ... gazzetta