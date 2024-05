Costantino Vitagliano | Ho avuto paura di non farcela la nuova terapia sta funzionando

Costantino Vitagliano parla della sua malattia rara a Verissimo: “Ho perso 20 chili e non dormivo” - Costantino vitagliano parla della sua malattia rara a Verissimo: “Ho perso 20 chili e non dormivo” - Costantino vitagliano è tornato a parlare della sua malattia rara durante una recente puntata del programma tv di Canale 5, Verissimo, condotto da Silvia Toffanin. L’ex tronista di Uomini e Donne ha r ... igossip

Costantino Vitagliano e la rara malattia, come sta L'ex tronista a Verissimo: la terapia, i sintomi, la figlia e la vita privata - Costantino vitagliano e la rara malattia, come sta L'ex tronista a Verissimo: la terapia, i sintomi, la figlia e la vita privata - Costantino vitagliano torna ospite da Silvia Toffanin a Verissimo per parlare del suo terribile periodo. Con la voce tremolante e le lacrime negli occhi, il 49enne aveva svelato alcuni mesi ... quotidianodipuglia

Costantino Vitagliano a Verissimo, dal successo alla malattia: «In molti non mi salutano più per strada. I medici stanno andando a tentativi» - Costantino vitagliano a Verissimo, dal successo alla malattia: «In molti non mi salutano più per strada. I medici stanno andando a tentativi» - Costantino vitagliano, ospite a Verissimo ... l'ex tronista di Uomini e Donne nella sua prima intervista tv dopo la scoperta della malattia: «Ho paura anche a stare in questo studio non sto bene. ilmessaggero