Costa d’Amalfi targhe alterne sulla SS163

(Di lunedì 27 maggio 2024)innei weekend di giugno, luglio e ottobre. Tutti i giorni ad agosto e settembre. La circolazione stradale aStatale Amalfitana 163 sarà in vigore dalle ore 10 alle ore 18 con queste modalità: nei giorni con data dispari, transito vietato per lecon ultima cifra numerica dispari; nei giorni con data pari, transito vietato per lecon ultima cifra numerica pari. Letorneranno a regolare la circolazione stradaleStatale Amalfitana 163. Il dispositivo anti-caos per l’anno 2024 sarà in vigore ogni sabato e domenica e nei festivi dei mesi di giugno, luglio e ottobre ed esteso a tutti i giorni nei mesi di agosto e settembre, così come delineato dall’ordinanza 340/2019 dall’Anas e suoi successivi aggiornamenti.