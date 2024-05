Cosmetici cancerogeni sequestrati nel Trevigiano 17 000 prodotti contenenti Lilial

(Di lunedì 27 maggio 2024) Un maxi sequestro diè stato effettuato dalla guardia di finanza nel: in 9 attività, sia all’ingrosso che al dettaglio, sono stati individuati 17.225per il make up e per l’igiene. Tutti ial centro del sequestro erano accomunati dalla presenza di un ingrediente proibito, il Butylphenyl Methylpropional più conosciuto come. Il sequestro delIl valore commerciale dei 17.225dalla guardia di finanza ammonta a circa 52.000 euro. I comuni interessati sono Treviso, Mogliano Veneto, Paese, Preganziol e Spresiano. La locale procura della Repubblica ha convalidato i sequestri probatori d’urgenza deie ne ha ordinato la distruzione. Cos’è il Butylphenyl Methylpropional Il Butylphenyl Methylpropional (Bmhca) è una sostanza a lungo utilizzata in diversicome shampoo, docciaschiuma, creme, profumi, deodoranti e schiume da barba per infondere un aroma di mughetto.

JB Rose: in Valle Scrivia un'oasi etica e profumata, tra cosmetici, profumi, sciroppo e marmellate - JB Rose: in Valle Scrivia un'oasi etica e profumata, tra cosmetici, profumi, sciroppo e marmellate - A Pietrafraccia un roseto fornisce le delicate materie prime per prodotti di cosmesi e alimentari, senza dimenticare la cura per l'ambiente e gli antichi saperi ... mentelocale

Cosmetici cancerogeni sequestrati a Treviso: prodotti make up e detergenti contenenti lilial, sostanza tossica vietata dall'Europa - cosmetici cancerogeni sequestrati a Treviso: prodotti make up e detergenti contenenti lilial, sostanza tossica vietata dall'Europa - cosmetici cancerogeni per la presenza di lilial. La sostanza tossica, e vietata, è stata trovata in migliaia di flaconi di cosmetici e detergenti che sono stati sequestrati. In tutto ... ilmessaggero

Sequestrati 17mila prodotti cancerogeni di make up e per l’igiene. Blitz della Guardia di Finanza nel Trevigiano - Sequestrati 17mila prodotti cancerogeni di make up e per l’igiene. Blitz della Guardia di Finanza nel Trevigiano - Una importante operazione della Guardia di Finanza di Treviso ha portato al sequestro di ben 17.225 prodotti di make up e per l’igiene, in vendita in 9 negozi nel Trevigiano ed esattamente nei comuni ... ilfattoquotidiano