Così è morta Caterina Ciurleo | uccisa per sbaglio in una sparatoria tra pusher rivali a Roma

Sangue sulle strade di Roma , dove il 23 maggio in via Prenestina l’81enne Caterina Ciurleo è morta dopo essere stata raggiunta da un proiettile vagante. Dalle indagini è emerso che non era lei la destinataria di quel proiettile, ma ha avuto solo la sfortuna di ritrovarsi nel bel mezzo di una ... dayitalianews

Caterina Ciurleo uccisa a Roma in strada per errore, libero il sospettato. «Una faida tra spacciatori» - caterina ciurleo uccisa a Roma in strada per errore, libero il sospettato. «Una faida tra spacciatori» - «Sbrigate va a pija il ferro che je sparo», l'hanno sentito in tanti gridarlo nella piazza di spaccio di fronte alle case popolari di via Luthari, nel cuore del Villaggio Prenestino, dopo che gli alba ... informazione