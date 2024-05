Cosa vuole la Cina da Corea del Sud e Giappone?

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 27 maggio 2024) Parlando con il Financial Times, Leif-Eric Easley, professore di studi internazionali alla Ewha Womans University di Seul, ha spiegato che il nuovo impegno dellaper il coordinamento condel Sud eè una “buona notizia” per un ordine regionale basato sulle regole. Ma ha avvertito che l’intenzione di Pechino potrebbe essere quella di indebolire la cooperazione di sicurezza economica delladel Sud con ile gli Stati Uniti, in particolare per quanto riguarda le catene di approvvigionamento dei semiconduttori. Ed è una lettura perfetta del senso che la Repubblica popolare intende dare al “nuovo inizio” delle relazioni (per usare le parole del premier Li Qiang) con i due vicini indo-pacifici, potenze globali in settori economici e tecnologici, e inseriti nel sistema dei like-minded occidentali da fatto e visioni del mondo.