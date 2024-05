Cosa raccontano gli amici di Kate Middleton sul suo percorso di guarigione e cosa succede realmente dietro le quinte di Kensington Palace

La principessa del Galles, che sta affrontando la chemioterapia, non tornerà alla vita pubblica in fretta: «L’unica cosa che conta al momento è che lei stia meglio. Sta attraversando un calvario quest’anno», fanno sapere gli esperti reali vanityfair

Parte con largo anticipo la manovra di palazzo per bloccare qualsiasi nuova speculazione possibile sulla salute della principessa del Galles in vista dell'evento più atteso nel calendario reale, “Trooping The Colour”, il compleanno ufficiale del re, in agenda il 15 giugno prossimo. Il tentativo è ... liberoquotidiano