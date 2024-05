Cosa fare quando il caffè non sale | questo è il trucco Napoletano!

Leggi tutta la notizia su donnaup

(Di lunedì 27 maggio 2024) Preparare ilè un’arte, e gli amanti di questa nera bevanda lo sanno bene. Non sempre ci si può recare nel bar di fiducia, quindi spesso dobbiamo prepararlo in casa. Tuttavia, durante quelle giornate “no”, può accadere che ilnon riesca a salire dalla moka. Invece di buttare tutto all’aria e ricominciare, esiste un semplice trucchetto che può risolvere il problema in pochi istanti. La Procedura Corretta per Preparare ilcon la Moka Prima di svelare il magico segreto, è utile ripassare i passaggi corretti per preparare la nostra moka: Riempire la Caldaia: Riempire la caldaia della caffettiera fino al livello della valvola con acqua fredda. Inserire il: Mettere ilmacinato nel filtro, riempiendolo fino all’orlo.