Cosa c’entrano Matteo Salvini e la Lega con i tappi di plastica attaccati alle bottiglie e il meme danese

(Di lunedì 27 maggio 2024) «Eco-norme surreali volute da Bruxelles? No, grazie» scrivenei suoi post social indicando idicome dei grandi nemici degli italiani. Nel farlo, condivide un’immagine dove un uomo beve goffamente da una bottiglia, insinuando un’incapacità da parte degli italiani nel gestire il tappo introdotto nel 2019 dall’Unione europea e approvato nel 2021 dal Governo italiano. Si può dire che lae lo stessosiano parzialmente responsabili della diffusione del nuovo tappo, avendo fatto parte sia dell’esecutivo guidato da Giuseppe Conte e successivamente da Mario Draghi, ma con un’eccezione non trascurabile e a loro favorevole. Partiamo da un problema, quello delutilizzato per la campagna leghista.