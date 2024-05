Corviale | scoperto un cimitero con 25 moto rubate

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 27 maggio 2024) Roma, 27 maggio 2024 – I carabinieri della Compagnia Eur. hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in zona, finalizzato alla prevenzione e alla repressione della criminalità diffusa nelle aree urbane di periferia. Complessivamente, nel corso delle attività di controllo, i carabinieri hanno denunciato a piede libero 4 persone e rinvenuto 25risultate. Nel dettaglio, tre persone di 29, 30 e 52 anni sono state denunciate dai carabinieri della Stazione Eur gravemente indiziate del reato di ricettazione, perché sorprese alla guida dei rispettivicicli indossando caschi protettivi risultati rubati. I Carabinieri della Stazione di Roma IV Miglio Appio, invece, hanno denunciato a piede libero, per possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli, un cittadino romeno di 36 anni, sorpreso alla guida della propria autovettura in possesso di un borsello con all’interno attrezzi e grimaldelli atti allo scasso.