Corruzione indagato un ex sottosegretario di sinistra Antonio Bargone

(Di lunedì 27 maggio 2024) L'ex esponente politico nei governi Prodi, D'Alema e Amato avrebbe ricevuto una tangente da 64mila euro per dare una mano a un'impresa in un appalto per lavori autostradali.

Il capogruppo di FdI in Consiglio regionale pugliese, Francesco Ventola , candidato alle Europee in ticket con Giorgia Meloni , è indagato dalla procura di Trani per associazione a delinquere e Corruzione elettorale . La vicenda, riportata su alcuni quotidiani, è stata resa nota ieri, nel corso di ... gazzettadelsud

Perquisizioni nelle sedi della Fondazione Milano-Cortina 2026 e di una società di Orvieto a cui sono stati assegnati i servizi digitali per l'evento. I tre indagati, secondo quanto si è appreso, sono l'ex ad della Fondazione Milano-Cortina , Vincenzo Novari , un ex dirigente della Fondazione e l'ex ... affaritaliani

Vincenzo Novari , 64 anni, è accusato di corruzione e turbativa d'asta per le indagini della Guardia di Finanza sugli appalti per l’ecosistema digitale della Fondazione Milano-Cortina 2026 . Tanti i suoi incarichi di dirigente, tra tutti è stato fondatore di 3 Italia. Novari è conosciuto anche per ... fanpage

Editoria, bufera su Il Gusto (Gedi): il direttore Ferrua indagato, chi arriva al suo posto - Editoria, bufera su Il Gusto (Gedi): il direttore Ferrua indagato, chi arriva al suo posto - Cambio al vertice de Il Gusto, la testata enogastromica di Gedi: Luca Ferrua si è dimesso dalla guida del supplemento di Stampa e ... iltempo

Naviga il televideo in popup - Naviga il televideo in popup - No alla revoca degli arresti domiciliari per Aldo Spinelli, l'imprenditore portuale indagato per corruzione nell' inchiesta che ha terremotato la Liguria e portato all'arresto di Giovanni Toti. Lo ha ... servizitelevideo.rai