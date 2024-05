Corruzione e turbativa d’asta chiuse le indagini per l’ex sottosegretario Antonio Bargone

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024), sono i reati contestati, secondo il Corriere della Sera, dalla procura di Roma ad, più volte deputato e senatore con Pci, Ds e Ulivo nonchédi Stato ai Lavori pubblici dei governi D’Alema, Amato e Prodi tra il 1996 e il 2001. Secondo il quotidiano di via Solferino il politico avrebbe ricevuto 64mila euro per aiutare un’impresa in un appalto per lavori autostradali del valore di 76 milioni di euro. Si tratta della chiusuradi un fascicolo che era stato aperto dai pm di Benevento. Il politico era stato arrestato per questa storia nel 2021 dopo la richiesta della procura di Benevento.si era dimesso dal suo ruolo ai vertici della Società Autostrada Tirrenica dopo che il gip aveva disposto, nei suoi confronti, gli arresti domiciliari.