’Correggio Jazz’ al teatro Asioli

(Di lunedì 27 maggio 2024) · La musica delsbarca stasera alle 21 alcon le note di Zenophilia ad accompagnare la voce di Dean Bowman, con Zeno De Rossi alla batteria, Pietro Bittolo Bon al sax, Filippo Vignato al trombone, Glauco Benedetti alla tuba, Simone Padovani alle percussioni (foto). · Alle 21,30 nelle chiesa di Sant’Agostino di piazza Pignedoli a Reggio, la rassegna Soli Deo Gloria con il concerto di musica gregoriana col soprano Susanne Jutz-Miltschitzky e Josef Miltschitzky all’organo. · Alla Fonderia di Aterballetto, in via della Costituzione a Reggio, stasera alle 21 prende il via ’Visioni del corpo’, tra arte e danza contemporanea. Si comincia con ’Il corpo in pericolo’, dialogo tra Nicolas Ballario, Roberto Escobar e Roberto Tedesco, con le coreografie di Tedesco.