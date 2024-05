(Di lunedì 27 maggio 2024) A Corgolio, una delle zone della movida napoletana, tre persone sono finite in manette dopo la scoperta, a bordo della loro, di unaclandestina con matricola abrasa. Controlli dei carabinieri a, zona napoletana di movida. In via Cattolica, dove perse tragicamente la vita una giovane donna, investita da un suv in corsa, .

Napoli, nascondono sotto i sedili dell’auto una pistola carica di sei proiettili: tre arresti nella movida - Napoli, nascondono sotto i sedili dell’auto una pistola carica di sei proiettili: tre arresti nella movida - I carabinieri hanno eseguito tre arresti a coroglio, zona della movida di Napoli: sono stati beccati in auto con una pistola carica di sei proiettili. napoli.occhionotizie

Coroglio, beccati in auto con pistola con proiettili: 3 arresti - coroglio, beccati in auto con pistola con proiettili: 3 arresti - A Corgolio, una delle zone della movida napoletana, tre persone sono finite in manette dopo la scoperta, a bordo della loro auto, di una pistola ... 2anews

Controlli “post-movida” a Napoli, beccati con una pistola in auto: arrestati - Controlli “post-movida” a Napoli, beccati con una pistola in auto: arrestati - Alba a coroglio, gli ultimi locali notturni si svuotano. I più indomiti sfidano il sonno con cornetto e caffè, prima di tornare a casa. La destinazione per molti è la camera da letto, per contrastare ... ilmeridianonews