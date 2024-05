Cornacchie in picchiata sui passanti in strada a Torino paura e terrore sul marciapiede

(Di lunedì 27 maggio 2024) Sembrano scene uscite direttamente dal film cult di Alfred Hitchcock “Gli Uccelli” del 1963 eppure il confine tra realtà e finzione in questo caso si annulla. Il quotidiano La Stampa riporta diversi casi di “attacchi” da parte dellesuinella zona del quartiere Cit Turin, in corso Inghilterra a. A quanto pare sono stati cinque i casi negli ultimi giorni diignari che sono stati letteralmente aggrediti dagli uccelli. “Nel loro mirino sono finiti soprattutto individui a passeggio con i cani nel verde dello spartitraffico tra la carreggiata centrale e il controviale, nel tratto più vicino a piazza Statuto”, riporta il giornale. C’è una spiegazione scientifica per questo “strano fenomeno”. Infatti in questo periodo lecovano nei loro nidi sugli alberi e cercano di proteggere i piccoli.

