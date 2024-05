Coppa Italia svelato il regolamento | novità sul tabellone dell’Inter!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 27 maggio 2024) La Lega Serie A informa sulledellanella prossima stagione. Ecco come si posiziona l’Inter sule chi potrebbe sfidare.– Giungonodalla Lega Serie A sul nuovodella, valido a partire dalla prossima stagione, 2024/2025. Il format generale della competizione, vinta dall’Inter lo scorso anno e dalla Juventus nell’ultima edizione, non subisce stravolgimenti. Resta lo stesso numero di squadre partecipante (quarantaquattro), suddivise fra tutte quelle ammesse al campionato di Serie A, di Serie B e quattro della Serie C segnalate dalla Lega. Le squadre che avranno accesso allaverranno sistemate in undi tipo tennistico, organizzate per numeri (dall’n°1 al n°44), ed entreranno nella competizione in tre momenti diversi a seconda dei criteri da rispettare.