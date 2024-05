Coppa del Mondo di nuotodi Golfo Aranci la staffetta di Paltrinieri è d' oro

(Di lunedì 27 maggio 2024), 27 mag. - (Adnkronos) - Si è chiusa sabato la seconda edizione delladeldi Nuoto in acque libere die le aspettative non sono state disattese. 114 atleti tra donne e uomini hanno dato spettacolo nelle cristalline acque della Costa Smeralda, aiutati dal bel tempo e dal sole che ha illuminato la suggestiva location. Se nella 10km il pubblico può essere rimasto un po' deluso dai risultati degli italiani, la4x1500 mista ha invece regalato una gioia grandissima a tutti i presenti e a chi guardava da casa. È stata infatti la delegazione italiana guidata dal fuoriclasse Gregorio, insieme a Ginevra Taddeucci, Veronica Santoni e Andrea Filadelli, a conquistare la medaglia d'oro dopo un accesissimo sprint a tre finale con Germania e Ungheria.

