Coppa del Mondo di nuotodi Golfo Aranci la staffetta di Paltrinieri è d’oro

(Di lunedì 27 maggio 2024) (Adnkronos) – Si è chiusa sabato la seconda edizione delladeldi Nuoto in acque libere die le aspettative non sono state disattese. 114 atleti tra donne e uomini hanno dato spettacolo nelle cristalline acque della Costa Smeralda, aiutati dal bel tempo e dal sole che ha illuminato la suggestiva .

Lucerna , 26 maggio 2024 – Nelle finali odierne sulle acque del Rotsee, brilla ancora una volta la luce del doppio pesi leggeri maschile di Gabriel Soares e Stefano Oppo – specialità nella quale l’Italia non manca un podio internazionale dal 2017 – che bissano il successo nella prima tappa di Coppa ... ilfaroonline

Golfo Aranci , 27 mag. - (Adnkronos) - Si è chiusa sabato la seconda edizione della Coppa del Mondo di Nuoto in acque libere di Golfo Aranci e le aspettative non sono state disattese. 114 atleti tra donne e uomini hanno dato spettacolo nelle cristalline acque della Costa Smeralda, aiutati dal bel ... liberoquotidiano

Golfo Aranci , 27 mag. – (Adnkronos) – Si è chiusa sabato la seconda edizione della Coppa del Mondo di Nuoto in acque libere di Golfo Aranci e le aspettative non sono state disattese. 114 atleti tra donne e uomini hanno dato spettacolo nelle cristalline acque della Costa Smeralda, aiutati dal bel ... calcioweb.eu

L’attaccante iraniano vestirà la maglia dell’Inter nella prossima stagione. Andiamo a conoscerlo meglio, tra aneddoti e curiosità - L’attaccante iraniano vestirà la maglia dell’Inter nella prossima stagione. Andiamo a conoscerlo meglio, tra aneddoti e curiosità - Mehdi Taremi è pronto per l'Inter: ecco le curiosità su di lui, dal soprannome alla sua carriera finora e anche gli allenamenti in campo e in palestra. gazzetta

Juan Jesus torna sul caso Acerbi: “Stendo un velo pietoso. Mi sono sempre comportato bene, a differenza sua” - Juan Jesus torna sul caso Acerbi: “Stendo un velo pietoso. Mi sono sempre comportato bene, a differenza sua” - “Mi sono sempre comportato bene e non ho mai fatto niente, diversamente da lui “. Nonostante il caso sia stato chiuso da tempo (in seguito alla decisione presa dalla giustizia sportiva ), Juan Jesus è ... ilfattoquotidiano

Coppa del Mondo di nuotodi Golfo Aranci, la staffetta di Paltrinieri è d’oro - coppa del mondo di nuotodi Golfo Aranci, la staffetta di Paltrinieri è d’oro - 114 atleti tra donne e uomini hanno dato spettacolo nelle cristalline acque della Costa Smeralda, aiutati dal bel tempo e dal sole che ha illuminato la suggestiva location ... adnkronos