CONVOCATE JULIO VELASCO – 2° TAPPA VNL

(Di lunedì 27 maggio 2024) E’ trascorsa circa 1 settimana dall’esordio delle azzurre in Volleyball Nations League e tutti sicuramente ricordiamo l’ultima importantissima vittoria ai danni della Turchia con il punteggio di 3-1 davanti al pubblico di Antalya. La squadra di(seppur con molte assenze) è riuscita ad ammutolire il pubblico turco, mettendo in atto una prestazione maiuscola, grazie soprattutto alla regia di Carlotta Cambi che si è dimostrata essere una veterana, in grado di gestire il gioco con freddezza ed estrema lucidità. Le azzurre hanno chiuso la prima settimana di Volleyball Nations League al 5° posto con 9 punti, in virtù di 3 vittorie contro Turchia (3-1), Bulgaria (3-0), Germania (3-1) e una sola sconfitta contro la Polonia (3-0) Le azzurre da Antalya (Turchia) si sono sposato a Macao ( Cina ) per disputare la seconda settimana di Volleyball Nations League.