Convegno contro il razzismo | parla Juan Jesus 

Il razzismo in Italia è questo il tema del convegno “L’Italia è un paese razzista?” che si terrà lunedì 27 maggio alle ore 10:30 al centro congressi Jambo di Trentola Ducenta. All’incontro parteciperanno Mimma D’Amico, responsabile centro sociale ex Canapificio di Caserta, Mamadou Kouassi, cui è ... ilnapolista

ADL parla in diretta per un convegno: ci sarà anche Koulibaly - ADL parla in diretta per un convegno: ci sarà anche Koulibaly - 10.35 - Inizia in questo istante il convegno. De Laurentiis accanto a Nicola Lombardo, capo comunicazione SSC Napoli, e il difensore azzurro juan Jesus. Il fenomeno del razzismo purtroppo ancora ... tuttonapoli

LIVE - ADL parla in diretta per un convegno: ci sarà anche Koulibaly - LIVE - ADL parla in diretta per un convegno: ci sarà anche Koulibaly - 10.35 - Inizia in questo istante il convegno. De Laurentiis accanto a Nicola Lombardo, capo comunicazione SSC Napoli, e il difensore azzurro juan Jesus. Il fenomeno del razzismo purtroppo ancora ... tuttonapoli

CONVEGNO - "L'Italia è un Paese razzista" al Jambo a Trentola Ducenta con ADL e Juan Jesus, in collegamento l'ex azzurro Koulibaly - convegno - "L'Italia è un Paese razzista" al Jambo a Trentola Ducenta con ADL e juan Jesus, in collegamento l'ex azzurro Koulibaly - “L'Italia è un Paese razzista” È questo il tema del convegno che si terrà oggi, lunedì 27 maggio, alle ore 10:30 al centro congressi Jambo di Trentola Ducenta. All’incontro parteciperanno Mimma D'Ami ... napolimagazine