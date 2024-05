Convalidato il fermo dell' uomo che ha accoltellato moglie e figli 

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 27 maggio 2024) AGI - Arrestoe custodia cautelare in carcere per il meccanico trentacinquenne che si è consegnato ai carabinieri cinque ore dopo avere provato a uccidere a coltellate lae i figli di sei e tre anni. Il provvedimento è stato emesso dal gip di Sciacca Antonino Cucinella poche ore dopo l'interrogatorio nel quale l'indagato si è avvalsoa facoltà di non rispondere. Le ipotesi di reato a carico del meccanico sono tentato triplice omicidio, sequestro di persona, resistenza a pubblico ufficiale, maltrattamenti in famiglia e detenzione di proiettile. La folle aggressione sarebbe scaturita dall'ennesima lite dopo che laaveva già preannunciato di volerlo lasciare e tornare, magari, in Polonia, portando con sè i bambini.