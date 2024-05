Conte verso il Napoli il commento spiazza tutti | Un ridimensionamento

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 27 maggio 2024) Il futuro di Antonioè sempre più vicino al. La trattativa è ormai entrata in una fase cruciale. Ilè pronto a sciogliere le riserve sul nuovo allenatore. Il club azzurro, dopo settimane di casting in giro per il mondo, ha ormai scelto il condottiero per la prossima stagione. Con ogni probabilità sarà Antonio, ormai sempre più vicino ai partenopei. Si tratta, ovviamente, di un tecnico vincente la cui mentalità sarà sicuramente utile al gruppo squadra per ripartire dopo l’annata da incubo. Nelle ultime settimane, l’ex Juventus ha iniziato a credere fortemente nel progetto azzurro, dando così la propria disponibilità ad Aurelio De Laurentiis. Nonostante i contatti si fossero “raffreddati” dopo le prime richieste, il patron ha poi deciso di tornare alla carica per raggiungere un accordo concreto.