Conte sempre più vicino al Napoli - previsto incontro con Manna | tre le richieste del tecnico

(Di lunedì 27 maggio 2024) Ultimi aggiornamenti sull’imminentetrae il ds dela Torino:tecniche e trattativa contrattuale. NOTIZIE CALCIO. Nelle ultime ore si intensificano i rapporti tra Antonioe il, con l’edizione odierna del Corriere dello Sport che riporta aggiornamenti cruciali sulla trattativa in corso. L’attenzione si concentra sull’imminentetra ile il nuovo direttore sportivo delGiovannia Torino, città in cui entrambi risiedono. Questo nuovo sviluppo è interpretato come un segnale positivo, evidenziando la reciproca volontà di avviare una collaborazione. Le distanze tra le parti si stanno riducendo, soprattutto per quanto riguarda l’aspetto economico:sembra avvicinarsi alla proposta del, che comprende un ingaggio di 7 milioni a stagione più bonus legati al raggiungimento degli obiettivi, oltre a un ulteriore premio in caso di vittoria dello scudetto.