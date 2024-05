Conte ne parlano Magoni e Vaciago

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 27 maggio 2024)al Napoli ormai è diventato un tormentone. Dell’affare che, a sentire le tante voci, dovrebbe essere alle battute finali hanno parlato Oscar, ex calciatore anche del Napoli, e Guido, direttore di Tuttosport. Di seguito un estratto delle loro dichiarazioni a “Punto Nuovo Sport” in onda su Radio Punto Nuovo.e la permanenza di Di Lorenzo Cosìa Radio Punto Nuovo: “Dispiace davvero tanto per i fischi a Di Lorenzo. È uno che si è sempre comportato bene, mai una dichiarazione fuori posto e sempre attaccato al Napoli. La squadra ha fatto male ed il campionato è stato pessimo, ma Di Lorenzo non meritava questo trattamento. Se tu sei capitano e il tuo presidente non ti considera, sei costretto ad andare via. Mi sembra strano che uno come De Laurentiis non lo consideri indispensabile nel suo Napoli.