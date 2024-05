Conte-Napoli - si tratta su clausole e diritti d’immagine | su cosa manca l’accordo

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 27 maggio 2024) Il futuro di Antonioè sempre più vicino al. Le ultimissime sull’affare del club azzurro. Ilè già al lavoro in vista della prossima stagione. L’annata da incubo si è ormai conclusa, ed il pareggio contro il Lecce è stata l’ennesima dimostrazione di un campionato davvero difficile. Ciò nonostante, però, adesso non c’è tempo per ripensare al passato viste le numerose cose da risolvere. In modo particolare, va ovviamente sciolto il nodo legato al nuovo allenatore che approderà in Campania nelle prossime settimane. Il nuovo tecnico, con ogni probabilità, sarà Antonio. Quest’ultimo è da tempo il primo obiettivo di Aurelio De Laurentiis, il quale lo contattò subito dopo l’esonero di Garcia, ma l’ex calciatore rispedì la proposta al mittente.